Финансист назвал способ копить деньги при низком доходе

Финансист рассказал, как копить деньги при маленьком доходе. Он посоветовал откладывать небольшую сумму с получения любых денежных средств.

«Нет ничего более нервного, чем жизнь от зарплаты и до зарплаты без сбережений, поэтому необходимо формировать собственный капитал. Несмотря на то, что многие находятся в тяжелых обстоятельствах, именно для них сбережения и являются самым необходимым», — отметил во время беседы с агентству «Прайм» создатель инвестиционной компании Klopenko Group Егор Клопенко.

Он советует завести новую привычку и следовать ей всю жизнь — откладывать деньги. Если человек решил откладывать 5%-10% от доходов, то он не должен делать исключений. По словам финансиста, эта привычка поможет контролировать себя в доходах.

«Запретите себе тратить свои сбережения — оставьте такую возможность только на самые экстренные ситуации. Обязательно заведите отдельный счет, лучше даже в отдельном банке — только для сбережений», — посоветовал Клопенко.

Финансист посоветовал открыть брокерский счет, найти способ долгосрочного инвестирования своих сбережений и на часть сбережений покупать акции. При этом следует избегать, по мнению Клопенко, рисковых инструментов и спекуляций.

Кроме ценных бумаг, финансист предлагает держать часть средств в рублях, часть в долларах и часть в евро. При этом, по словам эксперта, долгосрочные сбережения выгоднее держать в иностранной валюте.