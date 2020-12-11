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    11 декабря 2020, 12:40

    Финансист назвал лучшие способы выбраться из кредитной ямы

    Полина Петрова

    Консультант по финансовой грамотности проекта Минфина РФ «Вашифинансы» Валентина Наумова объяснила, как правильно выбираться из кредитной ямы, пишет сайт NEWS.ru.
    Финансист назвал лучшие способы выбраться из кредитной ямы

    Специалист предложила закрывать долги, начиная с самых небольших кредитов.

    «Предположим, у вас имеется ипотека на один миллион рублей и открытая кредитная карта на 100 тысяч рублей, но по ипотеке ставка составляет 10%, а по кредитке — 23%. Работаем над снижением суммы платежа и закрываем самый маленький по телу кредита долг», — уточнила эксперт.

    Она напомнила, что ипотечный кредит можно рефинансировать и снизить ставку до 6–8%. По словам Наумовой, избавиться от долга по кредитной карте можно с помощью потребительского кредита с меньшей процентной ставкой. Если нет возможности подтвердить доход, нужно отправить письмо в банк с просьбой предоставить кредитные каникулы. В крайней ситуации есть смысл проконсультироваться с юристом по вопросам банкротства.

    Важно помнить несколько нюансов. В их числе то, что банкрот не сможет занимать некоторое время определенные должности, за ним сохранятся обязательства по алиментам, а также по зарплате сотрудникам.