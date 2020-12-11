Финансист назвал лучшие способы выбраться из кредитной ямы

Специалист предложила закрывать долги, начиная с самых небольших кредитов.

«Предположим, у вас имеется ипотека на один миллион рублей и открытая кредитная карта на 100 тысяч рублей, но по ипотеке ставка составляет 10%, а по кредитке — 23%. Работаем над снижением суммы платежа и закрываем самый маленький по телу кредита долг», — уточнила эксперт.

Она напомнила, что ипотечный кредит можно рефинансировать и снизить ставку до 6–8%. По словам Наумовой, избавиться от долга по кредитной карте можно с помощью потребительского кредита с меньшей процентной ставкой. Если нет возможности подтвердить доход, нужно отправить письмо в банк с просьбой предоставить кредитные каникулы. В крайней ситуации есть смысл проконсультироваться с юристом по вопросам банкротства.

Важно помнить несколько нюансов. В их числе то, что банкрот не сможет занимать некоторое время определенные должности, за ним сохранятся обязательства по алиментам, а также по зарплате сотрудникам.