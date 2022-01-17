Финансист Марчинский рассказал, что будет с рублем в 2022 году

Курс рубля в 2022 году будет колебаться от 70 до 80 рублей за доллар, считает финансовый эксперт Ян Марчинский. Аналитик рассказал «ФедералПресс», что будет влиять на российскую валюту.

«Сырьевой экспорт газа и нефти Российской Федерации продолжит тенденцию роста, что окажет позитивное влияние на стоимость рубля. В этом году Центральный Банк РФ будет стараться замедлить инфляцию, которая уже на данном этапе так сильно разогналась. Для этого будет произведена работа над политикой повышения ставки», — рассказал Марчинский.

Ослаблять рубль в текущем году могут связанные с пандемией коронавируса обстоятельства, а также возможные санкции Запада против России.