Финансист Курзякова рассказала, зачем оформлять безымянную банковскую карту

В последнее время все больше пользователей оформляют безымянные банковские карты. Глава департамента карточного бизнеса и лояльности Московского кредитного банка Татьяна Курзякова рассказала о преимуществах таких платежных средств. Об этом сообщил «Прайм».

По словам эксперта, карты без персональных данных оформляются намного быстрее. Кроме того, они являются более безопасными в сравнении с именными платежными системами. Подобные карты имеют полноценный функционал. Их без труда можно привязать к мобильному банку, снимать и класть наличные, а также получать кешбэк. Кроме того, получить подобную карту можно бесплатно, передало РИА ФАН.

«Это полноценный платежный инструмент, а совершать покупки по нему можно при помощи смартфона», — пояснила Курзякова.