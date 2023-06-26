Деньги 26 июня 2023, 14:20 Финансист Коваленко порекомендовала россиянам не вкладывать деньги в сомнительные инвесткомпании

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Доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Коваленко в разговоре с агентством «Прайм» порекомендовала россиянам не вкладывать денежные средства в сомнительные инвесткомпании.

По ее словам, те площадки, которые обещают высокий доход за короткие сроки, часто бывают мошенническими.

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«Пирамиды формата МММ никуда не исчезли, и многие по-прежнему вкладывают свои денежные средства в рискованные и непроверенные компании», — процитировали «Известия» Коваленко.

При этом она порекомендовала с осторожностью относиться и к криптовалютам. Как отметила Коваленко, вложения денег в цифровые валюты — довольно рискованный процесс.