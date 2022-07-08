Финансист Калугин рассказал, с чем связан рост курса доллара

После стремительного падения курс доллара начал резко расти. Он превысил отметку в 60 рублей. Эксперт по экономике и финансовым рынкам Виталий Калугин рассказал, с чем связаны подобные изменения. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.

По мнению специалиста, причина может крыться в том, что кто-то начал активно приобретать иностранную валюту.

Чтобы доллар так начал расти, надо было сделать ситуацию, когда валюты от экспортеров нефти и газа на рынок поступает мало, а покупают ее много. В такой ситуации курс резко идет вверх, даже если реально покупателей мало. Стоимость доллара таким образом могут загнать на уровень 60-62 рубля», — пояснил Калугин.

При этом он отметил, что взлет курса имеет временный характер. Он подчеркнул, что подобное уже происходило в мае. Однако тогда доллар начал падать уже спустя несколько дней, сообщил сайт РИАМО.