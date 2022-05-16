Финансист Кабаков назвал причины укрепления рубля

Курс рубля укрепляется из-за отсутствия импорта и большого спроса на энергоносители, однако ситуация нестабильна. Об этом ИА НСН рассказал директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.

Он пояснил, что разрушились цепочки поставок по импорту, а российскую нефть и газ покупают в достаточно больших объемах достаточно активно, что влияет на их стоимость.

«При этом параллельно происходит снижение темпов экономического роста Китая, происходит повышение ключевых ставок основными Центральными банками. Мы на пороге рецессии в мировой экономике, это снизит потребление энергоресурсов, рубль вполне может показать обратную динамику», — отметил Кабаков.