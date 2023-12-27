Деньги 27 декабря 2023, 15:49 Финансист Хлебникова порекомендовала откладывать 10% от своего дохода

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Около 10% от своего дохода следует откладывать на сберегательный счет. Это позволит через некоторое время накопить хорошую сумму, сообщила финансовый советник Елена Хлебникова в беседе с «Известиями».

По словам специалиста, именно откладывание денег и грамотное инвестирование поможет обеспечить себе достойную жизнь после выхода на пенсию. Также нужно исследовать различные инструменты и разобраться в особенностях акций, облигаций или фондовых инвестиций.

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Человек станет финансово свободным тогда, когда сумма его ежемесячного пассивного дохода будет равняться сумме расходов каждый месяц, сообщила «Свободная пресса».