Финансист Гужиков назвал пять способов накопить резерв к пенсии

Россиянам стоит заранее сформировать финансовый резерв, чтобы после выхода на пенсию их образ жизни оставался на комфортном уровне. Для этого можно использовать несколько инструментов, рассказал основатель и СЕО финтех-компании «Деньги вперед» Павел Гужиков.

Одним из самых популярных и наименее рискованных способов является банковский вклад, этот инструмент подойдет практически любому человеку, сообщил эксперт в комментарии РИА «Новости».

Но при этом важно учитывать, что и доход при использовании этого инструмента будет значительно ниже, чем при других способах.

Низкой степенью риска отличаются облигации. Для формирования резерва для выхода на пенсию Гужиков посоветовал обратить внимание на долгосрочные облигации от пяти лет. Плюсом дохода по облигациям является то, что он в среднем выше, чем по банковскому депозиту, а также известен заранее.

Более рискованными, но вместе с тем и более доходными являются акции. Доход от них можно получить в виде дивидендов или за счет роста стоимости купленных ценных бумаг. Тут Гужиков предупредил о том, что компания может не приносить прибыль — и тогда человек останется без дивидендов. Помимо этого, ценные бумаги могут перестать приносить доход.

Есть вариант открыть обезличенный металлический счет (ОМС). Тогда доход владельца счета будет зависеть от рыночных котировок на металлы.

«Чем выше стоимость драгметаллов, тем больше на вашем счете денег, которые можно перевести в рубли», — пояснил специалист.

Этот способ удобен для долгосрочных вложений, потому что доход от ОМС облагается НДФЛ, но владельцы освобождаются от налога, если счету более трех лет.

Четвертый способ накопления резерва к пенсии — накопительное страхование жизни (НСЖ). Полис нужно пополнять в течение нескольких лет. Если произошел страховой случай или срок действия полиса истекает, владельцу выплачивают внесенные деньги. Если с ним все хорошо, то, как правило, прибавляется небольшой доход — около 1–3% годовых.

Не самым доходным способом он назвал сдачу недвижимости в аренду. По оценке Гужикова, сдача квартиры в Москве, как правило, приносит пенсионерам не более 4–5% в год.