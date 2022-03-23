Финансист Гожий рассказал, что будет с ценами на бензин в России

Цены на бензин в России в начале марта немного снизились — сначала оптовые, а потом и розничные, что является нетипичной картиной для внутреннего рынка. Что будет с ценами на бензин дальше, Life рассказал преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Анатолий Гожий.

«Бензин действительно начал дешеветь. Причем не только на бирже, но и на автозаправках. Снижение цен по различным сортам топлива составило порядка 11–12%. Причиной столь необычного явления стало совпадение в одной временной точке ряда факторов», — рассказал Гожий.

Во-первых, ограничение экспорта нефти создало избыток предложения. Во-вторых, белорусские НПЗ, для которых основными рынками сбыта были Украина и Прибалтика, переключили поставки на российский рынок.

Ожидается, что в апреле цены на топливо продолжат снижаться.

«В ближайшие месяц-полтора вполне можно ожидать продолжения движения цен вниз с выравниванием их уровня у различных поставщиков. За это время топливо, купленное на бирже по также снизившимся ценам, дойдет до потребителей. Все это сохраняет потенциал снижения цен на бензин и дизельное топливо где-то от трех до пяти рублей. Такая тенденция хорошо скажется и на экономике, и на простых автомобилистах», — заключил эксперт.