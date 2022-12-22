Деньги 22 декабря 2022, 13:58 Финансист Голубовский рассказал, как быстро накопить нужную сумму денег Финансист Голубовский: «отказ от понтов» и скромность позволят быстро накопить деньги

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Финансовый эксперт Дмитрий Голубовский в разговоре с изданием «ФедералПресс» сообщил россиянам, как быстро накопить нужную сумму денег.

По его словам, в первую очередь нужно отказаться от «понтов» и стать скромным в своих тратах.

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«Если вы хотите начать сберегать, необходимо определить, какие статьи расходов для вас жизненно важны, а какие можно сократить», — сообщил Голубовский.

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При этом финансист отметил, что накопление не должно становится идеей фикс. Необходимо продумать, какие траты для вас жизненно необходимы, например, продукты, здоровье, ЖКХ, какая-то одежда. От всего остального, что можно не покупать в данный момент, нужно отказаться.

Самым разумным подходом является тот, где финансисты советуют откладывать от своей зарплаты 10% каждый месяц. Такая стратегия позволит быстро собрать подушку безопасности, при этом не ограничивая в ресурсах, резюмировал специалист.