Деньги 22 марта 2023, 16:43 Финансист Голубовский предупредил о возможном росте курса доллара до 100 рублей Финансист Голубовский посоветовал россиянам вкладываться в золото

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Эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский предупредил о второй волне мирового банковского кризиса, которая может произойти уже осенью. Об этом сообщило ИА НСН.

Специалист предупредил, что стоимость нефти начала снижаться еще осенью. Это может поспособствовать ослаблению рубля в дальнейшем. Из-за этого есть вероятность роста курса доллара до 100 рублей за единицу.

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«Паниковать не надо, спекулировать надо, но осторожно. Если вы хотите использовать эту возможность, нужно купить валюту сейчас. Я бы советовал покупать не доллары, а лучше инвестиционные монеты или слитки», — отметил Голубовский.

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