Деньги 21 декабря 2023, 12:34 Финансист Голубовский назвал золото самым надежным вложением средств при долгосрочной перспективе

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Инвестиционные золотые монеты при долгосрочной перспективе станут самым надежным способом вложения средств. Об этом сообщил финансовый аналитик Дмитрий Голубовский в беседе с «ФедералПресс».

По словам эксперта, золото колеблется в цене, причем разбег может быть на уровне 10% в месяц. Такие накопления только на долгий срок; это не те деньги, что копят на отпуск. Если нужно быстрое получение выгоды, стоит вложить средства в банковские депозиты.

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В этих вопросах может помочь только опытный финансовый советник, его помощью пользуются даже самые опытные инвесторы, отметил Голубовский.