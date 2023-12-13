Деньги 13 декабря 2023, 14:00 Финансист Голубовский назвал замещающие облигации хорошим инструментом сбережений

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Облигации российских компаний, выпущенные взамен еврооблигаций, помогут получить высокую доходность и станут хорошим инструментом сбережений. Об этом сообщил финансовый аналитик Дмитрий Голубовский в беседе с «ФедералПресс».

По словам эксперта, замещающие облигации подойдут в том случае, если человек копит на что-то импортное; они застрахуют от колебаний валютных курсов. Также высокую доходность помогут получить золото и облигации с плавающей ставкой (флоатеры).

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Кроме того, хорошими инструментами инвестирования станут банковские депозиты и фонды денежного рынка, добавил Голубовский.