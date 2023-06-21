Деньги 21 июня 2023, 15:08 Финансист Голубовский: люди не умеют рассчитывать кредитную нагрузку, поэтому им не хватает денег на «хотелки»

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Финансовый аналитик Дмитрий Голубовский в разговоре с «ФедералПресс» объяснил, почему многие граждане России живут от зарплаты до зарплаты, даже не позволяя себя минимальные «хотелки».

По словам специалиста, все дело в том, что люди не умеют рассчитывать кредитную нагрузку.

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«Кредит — это своего рода вредная привычка. Когда есть желание улучшить свой быт, человек чаще всего покупает что-то в долг. По факту, учитывая все набегающие проценты, он потом еще и переплачивает», — добавил финансист.

Голубовский порекомендовал людям начать заниматься финансовым планированием и копить на то, что хочется приобрести, вместо рассрочек и кредитов.