Деньги 29 декабря 2023, 15:39 Финансист Фрумина: новогодние предложения от банков могут таить немало рисков для вкладчиков

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В конце года банки традиционно привлекают вкладчиков своими предложениями с особыми условиями. Они могут таить немало рисков, сообщила финансист Светлана Фрумина агентству «Прайм».

По словам эксперта, высокий процент по вкладу можно получить только при выполнении некоторых условий. Среди них может быть высокий первоначальный взнос, подключение к платным подпискам и невозможность перевода денег на новый вклад других счетов.

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Таким образом, часть денег попадает на банковский вклад под установленный процент, а другая идет на формирование инвестиционного портфеля, сообщили «Известия».

«Риски по таким вкладам гораздо выше и доходность не гарантирована», — отметила Фрумина.