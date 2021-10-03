Финансист Финогенова объяснила, как в 2022 году вырастут детские пособия в России

Профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова сообщила, что в феврале 2022 года планируется индексация социальных выплат, включая пособия по беременности и уходу за детьми. О прогнозе финансиста сообщило агентство «Прайм».

Эксперт в области финансов Юлия Финогенова рассказала, что детские и материнские выплаты устанавливаются в фиксированном размере. Однако часть из них, например, пособия по беременности и родам, напрямую зависят от величины МРОТ. Индексация пособий традиционно проходит в феврале.

Профессор РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова отметила, что в 2022 году МРОТ достигнет отметки в 13 617 рублей вместо существующих 12 792 рублей. Таким образом, прогнозный показатель коэффициента роста социальных выплат на следующий год составит 4,3%.

По сообщению эксперта, размер выплаты по беременности и родам в будущем году может составить 326 808 рублей. С февраля 2022 года также увеличится пособие по уходу за детьми до полутора лет — до 7387 каждый месяц. А дополнительная выплата для тех, кто имеет сертификат за рождение первенца и родит второго ребенка, составит 161 772 рубля.

Счетная палата ранее предложила выплачивать по 20 000 рублей россиянам ежегодно на подготовку детей к школе. Деньги ведомство предполагает брать из материнского капитала.