Финансист Еременко назвал валюты, на которые можно поменять рубли

Финансист Василий Еременко рассказал, что рубль можно обменять на швейцарский франк, британский фунт стерлингов и австралийский доллар. Об этом сообщил сайт РИАМО.

Он отметил, что в данный момент эти валюты более стабильны, чем доллар и евро. Также он отметил юань, гонконгский и сингапурский доллары.

«В зависимости от уверенности и понимания того, как будет работать экономика тех или иных стран, эти валюты можно рассмотреть», — заключил Еременко.