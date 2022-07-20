Финансист Еременко назвал риски использования криптовалюты

Среди рисков использования криптовалюты сейчас можно назвать кризис полупроводников, а также различные законодательные ограничения. Об этом для сайта РИАМО рассказал финансист Василий Еременко.

«Мы все знаем, что в рамках компонентной базы продолжается кризис полупроводников и он далек от завершения. То есть компонентная база под угрозой. У нас в Европе как минимум энергетический кризис, в мире он назревает, потому что цены на энергоносители непрерывно растут продолжительное время. То есть биткоин и другие криптовалюты со всех сторон находятся под давлением», — отметил эксперт.

Кроме того, по сравнению с другими активами, рынок криптовалюты достаточно мал.

«Доля криптовалютного рынка колеблется до 1% по отношению, допустим, к облигациям — 1 к 100», — сказал Еременко.

Это делает рынок криптовалюты менее надежным для долгосрочных инвестиций.