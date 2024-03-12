Деньги 12 марта 2024, 17:06 Финансист Дмитрий Голубовский предрек дальнейший рост курса биткоина

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Биткоин, скорее всего, продолжит расти на фоне ажиотажа вокруг него. Об этом Pravda.Ru рассказал аналитик и эксперт по финансовым рынкам ФГ «Калита-Финанс» Дмитрий Голубовский.

Он назвал биткоин феноменом, потому что тот не имеет под собой никакой вещественной составляющей. Однако его курс обусловлен психологией инвесторов и рынка. Поэтому финансист скептично отнесся к высказываниям, что за биткоином будущее экономики. Но не смог не признать, что курс будет расти.

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«Но сейчас будет продолжаться рост. Так что не удивляйтесь. Исходя из этого, спекулянтам я советую его покупать, если вы игрок, если вы хотите играть, тогда вы, скорее всего, можете еще заработать, увидеть цену существенно выше, чем та, которая есть сейчас», — подытожил эксперт.

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