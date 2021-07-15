Финансист дал советы, как лучше экономить деньги

Эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский рассказал, что всегда стоит анализировать все статьи расходов и пробовать сократить траты там, где это возможно. Об этом сообщил «Прайм».

По словам финансового эксперта, урезать нужно в тех местах, которые не сильно важные. Например, кофе на работу можно взять из дома, а не покупать его в ближайшем кафе. Это позволит сократить до пяти тысяч рублей в месяц, написала «Национальная служба новостей» со ссылкой на Кричевского.

Кроме того, необходимо пересмотреть свои кредиты и займы. Пользоваться кредитными картами нужно очень осторожно и с умом. В этом деле главное смотреть, чтобы переплата была минимальна, или чтобы на карту возвращался кешбэк.

Эксперт отметил, что максимальный денежный запас на трудные времена должен составлять от трехмесячного до годового заработка.