facebook_pixel
    26 декабря 2020, 14:46

    Финансист дал совет, как накопить миллион долларов до пенсии

    Дарья Морозова

    Финансовый консультант Роман Романюк рассказал, что можно накопить миллион долларов до пенсии, если грамотно инвестировать деньги. Об этом сообщило ИА REGNUM.
    Финансист дал совет, как накопить миллион долларов до пенсии

    По словам эксперта, стоит начинать инвестировать как можно раньше. Также это нужно продолжать делать как можно дольше и выбирать максимальный процент.

    Романюк заявил, что получить миллион долларов вполне реально, если каждый месяц с 23 до 65 лет инвестировать 154 доллара под 10% годовых.

    Он добавил, что можно воспользоваться услугами финансовых консультантов. Тогда доход будет выше, а ежемесячная сумма, необходимая для инвестиций — меньше.

    В Центробанке рассказали, как сохранить свои сбережения в кризис. Для этого нужно повышать финансовую грамотность и «искать более доходные направления вложения средств». Самыми популярными инструментами сохранения сбережений в этом году стали банковские вклады и вложения в ценные бумаги. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на начальника уральского управления Банка России Рустэма Марданова.