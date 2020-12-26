Финансист дал совет, как накопить миллион долларов до пенсии

По словам эксперта, стоит начинать инвестировать как можно раньше. Также это нужно продолжать делать как можно дольше и выбирать максимальный процент.

Романюк заявил, что получить миллион долларов вполне реально, если каждый месяц с 23 до 65 лет инвестировать 154 доллара под 10% годовых.

Он добавил, что можно воспользоваться услугами финансовых консультантов. Тогда доход будет выше, а ежемесячная сумма, необходимая для инвестиций — меньше.

В Центробанке рассказали, как сохранить свои сбережения в кризис. Для этого нужно повышать финансовую грамотность и «искать более доходные направления вложения средств». Самыми популярными инструментами сохранения сбережений в этом году стали банковские вклады и вложения в ценные бумаги. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на начальника уральского управления Банка России Рустэма Марданова.