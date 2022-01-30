Финансист дал прогноз по курсу рубля на начало февраля

Январь стал сложным месяцем для российского рубля. Доллар укрепился в отношении национальной валюты на 7%. Однако в феврале напряженность может ослабнуть и валютные курсы скорректируются. Такой прогноз сделал в беседе с агентствмо «Прайм» заместитель директора департамента рынков капитала Accent Capital Сергей Макаров.

По мнению Макарова, проблемы у рубля возникли из-за напряженности на геополитической арене и очередных угроз санкций.

«Выросла напряженность на геополитической арене, а заявления о новых санкциях только добавили огня на валютном рынке. В какой-то момент рынок стал излишне эмоционален и не мыслил логически. Это и привело к ослаблению рубля», — объяснил эксперт.

Он полагает, что в феврале геополитическая напряженность начнет ослабевать. Также Банк России должен в очередной раз повысить ключевую ставку. Все это позволит российской валюте окрепнуть и снова перейти в диапазон 74-76 рублей за доллар.

Ранее аналитик Дмитрий Бабин рассказал, что прогнозы рубля даже на краткие сроки делать очень сложно, потому что на его динамику сильно влияет геополитическая ситуация. При этом он, скорее всего, укрепится в случае улучшения отношений России и западных стран.