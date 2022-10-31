Финансист Дайнеко рассказала о новом виде мошенничества, связанном с покупками за рубежом | 360°

Деньги 31 октября 2022, 14:04 Финансист Дайнеко рассказала о новом виде мошенничества, связанном с покупками за рубежом

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Финансист Ольга Дайнеко рассказала, что мошенники начали предлагать оформление зарубежных карт без выезда за границу. Об этом сообщило ИА Nation News.

Она пояснила, что подобные схемы стали актуальными после отключения российских карт о системы SWIFT. В результате появилось много желающих открыть банковский счет в других странах, чтобы оплачивать покупки в иностранных интернет-магазинах.

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Дайнеко подчеркнула, что любые предложения по оформлению зарубежных карт без выезда из России — обман. Оплата подобных «услуг» приведет к потере денег, заключила эксперт.

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