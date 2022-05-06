Финансист Брагин посоветовал не бояться санкций из-за укрепления рубля

Не стоит бояться экономических санкций, так как курс рубля укрепляется. Таким мнением поделился директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа Капитал» Владимир Брагин. Об этом сообщила Pravda.Ru.

«Приток в страну валюты по внешнеторговым операциям усилился, потому что импорта стало меньше и, соответственно, тратить ее почти некуда. А в виду высоких цен на сырье, валюты в страну стало поступать больше по сырьевому экспорту», — пояснил специалист.

Он подчеркнул, что на данный момент угрозы рублю нет. При этом, по его словам, властям не стоит предприниматать решительных действий для того, чтобы обезопасить российскую валюту.