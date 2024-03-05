Деньги 05 марта 2024, 12:55 Финансист Бадалов заявил, что безотзывные сберегательные сертификаты помогут россиянам преумножить сбережения

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В своем послании к Федеральному собранию президент Владимир Путин предложил ввести безотзывные сберегательные сертификаты. Об их преимуществах «Прайм» рассказал финансист Лазарь Бадалов.

По его словам, введение подобных сертификатов сможет обезопасить россиян, дав им финнасовую стильность. Потому что с их помощью станет возможным не только сохранять свои сбережения с учетом инфляции, но и преумножать их.

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Однако, как добавили «Известия», есть и подводные камни. В частности, проблемы в случае потери сертификата.

«Только держатель, указанный в сберегательном сертификате, может получить денежные средства в банке, предъявив паспорт и ценную бумагу. Но если держатель потеряет сертификат, тогда вернуть деньги можно будет только через суд», ― предупредил Бадалов

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