Деньги 19 марта 2024, 14:44 Финансист Бабин рассказал, что курс рубля укрепился из-за неоправданных геополитических опасений

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В понедельник, 18 марта, рубль начал укрепляться, и это связано со слишком большими геополитическими опасениями, которые не сбылись. Об этом рассказал «Газете.Ru» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

По его словам, падение доллара почти на два рубля спровоцировали инвесторы, которые слишком опасались ухудшения ситуации в мире. В итоге это сыграло в пользу укрепления российской валюты, добавил сайт KP.RU.

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«Они не оправдались, поэтому спрос на иностранную валюту в понедельник уменьшился, а предложение увеличилось, в том числе за счет тех, кто перед выходными избыточно вложились в нее», — подчеркнул эксперт.

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