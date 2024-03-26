Деньги 26 марта 2024, 09:39 Финансист Бабин предсказал ослабление курса рубля после 28 марта

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В России заканчивается налоговый период, и это всегда влияет на курс рубля. Об этом «Газете.Ru» рассказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

По его словам, после 28 марта доллар будет держаться на отметке около 93-93,5 рубля. Пока же российскую валюту поддерживал налоговой период, благодаря которому даже трагедия в подмосковном «Крокус Сити Холле», не слишком сильно ее ослабила.

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«Рубль поначалу дешевел, реагируя на информацию о теракте в „Крокус Сити Холле“, которая появилась в пятницу после завершения торгов на валютном рынке. Доллар 25 марта установил недельный максимум немного выше 93 руб», — сказал эксперт.

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