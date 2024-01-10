Деньги 10 января 2024, 18:10 Финансист Бабин назвал снижение цен на нефть в мире риском для курса рубля

Читать 360tv в

Цены на нефть находятся недалеко от минимумов за несколько лет, это создает риски возвращения курса рубля к снижению. Об этом сообщил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин в беседе с «Газетой.ru».

По словам специалиста, это обуславливает недостаточный объем экспортной выручки и ограничивает приток иностранной валюты. Также особые риски для курса отечественной валюты несут восстановившийся импорт и высокие расходы госбюджета.

Реклама

При этом Бабин отметил, что потенциал такого движения пока что ограничивается жесткой политикой Центробанка по ключевой ставке.