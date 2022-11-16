16 ноября 2022, 13:15
Финансист Аверс посоветовала чаще платить по кредитной карте, чтобы быстрее погасить долг
Финансовый эксперт Ксения Аверс дала несколько советов, которые помогут быстрее гасить задолженность по кредитной карте. Например, можно вносить платежи чаще, чем раз в месяц, сообщило издание Lenta.ru.
«Если делать это раз в неделю или хотя бы раз в две недели, это позволит ускорить срок погашения карты, а также уменьшить размер основного долга и проценты по нему», — пояснила Аверс.
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Она пояснила, что отдавать небольшую сумму раз в неделю психологически проще, чем более крупную раз в месяц.
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Кроме того, чтобы быстрее погасить долг, лучше всего вносить на карту больше минимально установленного взноса, добавила эксперт. Также она рекомендовала настроить автопополнение. Это поможет всегда платить по кредитке вовремя и избегать начисления процентов.
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