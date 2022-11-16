Деньги 16 ноября 2022, 13:15 Финансист Аверс посоветовала чаще платить по кредитной карте, чтобы быстрее погасить долг

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Финансовый эксперт Ксения Аверс дала несколько советов, которые помогут быстрее гасить задолженность по кредитной карте. Например, можно вносить платежи чаще, чем раз в месяц, сообщило издание Lenta.ru.

«Если делать это раз в неделю или хотя бы раз в две недели, это позволит ускорить срок погашения карты, а также уменьшить размер основного долга и проценты по нему», — пояснила Аверс.

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Она пояснила, что отдавать небольшую сумму раз в неделю психологически проще, чем более крупную раз в месяц.

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Кроме того, чтобы быстрее погасить долг, лучше всего вносить на карту больше минимально установленного взноса, добавила эксперт. Также она рекомендовала настроить автопополнение. Это поможет всегда платить по кредитке вовремя и избегать начисления процентов.