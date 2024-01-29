Деньги 29 января 2024, 15:38 Финансист Антонов: в феврале доллар может вырасти до 93,4 рубля

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Никаких новых негативных факторов для курса российской валюты в феврале не просматривается, доллар в этом месяце будет стоить от 87,35 до 93,4 рубля. Такими прогнозами поделился финансовый аналитик Владислав Антонов в беседе с RT.

По словам эксперта, с высокой вероятностью доллар и евро в конце зимы будут заметно ниже отметки 100 рублей. Дополнительным плюсом для курса российской валюты станут высокие цены на нефть.

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При этом помешать укреплению рубля могут риск новых санкций и геополитических обострений, однако в любом случае курс будет очень волатилен в течение месяца, отметил Антонов.