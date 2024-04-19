19 апреля 2024, 12:54
Финансист Алексеенко рассказала, что одним из признаков пирамиды является недостаток прозрачности
Финансовый эксперт Ася Алексеенко в разговоре с изданием NEWS.ru призвала россиян обходить стороной те компании, которые обещают быстрые и легкие деньги. Одним из признаков пирамиды является недостаток прозрачности.
Как написал сайт kp.ru, стоит насторожиться, когда нет ясности, как распределяются деньги в организации и каким образом вы получите свою прибыль.
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Алексеенко призвала подходить к вопросу инвестиций взвешенно и не доверять компаниям, которые вынуждают сиюминутно принимать решения.
Инвестиции
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