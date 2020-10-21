Финансирование молодежной политики в России решили сократить

В России решили сократить расходы на молодежную политику, которые раньше только увеличивались. В проекте бюджета на 2021–2022 годы они меньше на 12%, чем в нынешнем году.

Об уменьшении выделения средств на эти цели сказано в проекте федерального бюджета на 2021–2023 годы, сообщил сайт РБК. Уже в следующем году расходы на программу «Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодежной политики» могут сократиться на 8,5%. В 2022-м их станет меньше на 15,7%.

Программа входит в госпрограмму «Развитие образования». Она поддерживает не только молодежную политику, но и дошкольное, профессиональное и другие виды образования.

При этом раньше бюджетная поддержка молодежной политики только росла. Если в 2019 году она равнялась 32,9 миллиарда рублей, то в 2020-м должна достичь 45 миллиардов.

Планировалось, что на эти цели уйдет 48,8 миллиарда в 2021 году, а в 2020-м — 46,6 миллиарда. Новый законопроект сократил цифры до 44,6 и 39,3 миллиарда соответственно. На эти же цели в 2023 году должно уйти 37,3 миллиарда.

Расходы, отмечено в пояснительной записке к законопроекту, уменьшат на подпункт программы «Развитие культуры». Она предполагает совместные с региональными бюджетами расходы на модернизацию детских школ искусств. Сокращение поддержки ждет и федеральный проект «Кадры для цифровой экономики».

По мнению экспертов, расходы в том числе уменьшают из-за корректировки приоритетов власти. К тому же некоторые их статьи потеряли актуальность.