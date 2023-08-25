Деньги 25 августа 2023, 18:29 Финаналитик Репченко заявил, что осенью может начаться спад цен на недвижимость

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Осенью цены на недвижимость могут начать снижаться. Таким мнением поделился финансовый аналитик Олег Репченко. Об этом сообщил Mail.ru.

Специалист пояснил, что все, кто хотел, уже успели обзавестись квартирой в 2022 году. В этот период еще действовали ставки «под 0». В тот период у людей оставались накопления и возможность вложиться в недвижимость.

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Однако с 1 октября начнут действовать новые ограничительные меры Центробанка по первоначальному взносу. Прежних условий для оформления ипотеки уже не будет, передало utro.ru.

«Спрос, который подогревался новостями о завершении льгот, может рассосаться. И цены могут поползти вниз», — отметил Репченко.