25 августа 2023, 18:29
Финаналитик Репченко заявил, что осенью может начаться спад цен на недвижимость
Осенью цены на недвижимость могут начать снижаться. Таким мнением поделился финансовый аналитик Олег Репченко. Об этом сообщил Mail.ru.
Специалист пояснил, что все, кто хотел, уже успели обзавестись квартирой в 2022 году. В этот период еще действовали ставки «под 0». В тот период у людей оставались накопления и возможность вложиться в недвижимость.
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Однако с 1 октября начнут действовать новые ограничительные меры Центробанка по первоначальному взносу. Прежних условий для оформления ипотеки уже не будет, передало utro.ru.
«Спрос, который подогревался новостями о завершении льгот, может рассосаться. И цены могут поползти вниз», — отметил Репченко.
Недвижимость
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