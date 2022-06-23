Филиппины подключатся к российскому аналогу SWIFT

Власти Филиппин заинтересовались российской системой передачи финансовых сообщений. Страна может подключиться к аналогу SWIFT этим летом, сообщил РИА «Новости» филиппинский посол Игорь Байлен.

Он отметил, что в правительстве обновился экономический блок. Теперь его возглавляет бывший глава центробанка Филиппин, который понимает важность проекта.

Мы не вводили никаких санкций против России и по-прежнему заинтересованы в торговле. Так что нам надо серьезно подумать об альтернативной платежной системе, чтобы поддерживать торговлю с Россией

Информацию о российской системе передачи финансовых сообщений довели до руководства страны в Маниле. Предложение подключиться к ней могут рассмотреть этим летом, после инаугурации президента в конце июня. При этом Филиппины не планируют отказываться от SWIFT.

Российские организации начали отключать от международной системы межбанковских сообщений в марте. Последними от пользования SWIFТ отстранили Сбербанк, Россельхозбанк и Московский кредитный банк. Спустя месяц разработчики объявили, что создадут ее аналог — децентрализованный и независимый от регуляторов.