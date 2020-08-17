ЦБ: пик годовой инфляции придется на февраль–март 2021 года

«Где-то феврале — марте должно быть. В текущем году инфляция будет постепенно ускоряться, и на конец года инфляция будет 3,7-4,2%, сейчас она 3,4%», — указал он.

Регулятор уверен, что ВВП России в третьем квартале в квартальном выражении будет в положительной зоне.

«В третьем квартале квартал к кварталу рост ВВП будет в сезонно сглаженном выражении. III квартал будет лучше второго. Последовательно двух кварталов падения не будет. Год к году значение будет в минусе. К началу 2022 года мы вернемся к уровню 2019 года», — рассказал Заботкин.

Сегодня в СМИ появилась информация о том, что эксперты исследовательского холдинга «Ромир» зафиксировали рекордное расхождение между данными Росстата об инфляции и реального роста цен на товары.