Фермеры в 8 регионах получат поддержку

Правительство России выделит дополнительные средства на поддержку аграриев в восьми регионах в 2021 году. Распоряжение об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщили на сайте кабмина.

Поддержку получат фермерские хозяйства в Хакасии, Красноярском крае, Северной Осетии, а также Иркутской, Нижегородской, Ивановской, Самарской и Оренбургской областях. Помощь будет оказана за счет перераспределения бюджетных ресурсов, направленных на поддержку аграриев в 2021 году.

Средства пойдут на финансирование специальных инструментов поддержки, в том числе на обеспечение грантов «Агростартап» для поддержки молодых и начинающих аграриев.

Данная мера послужит дополнительным стимулом для развития сельского хозяйства в регионах, отметили в правительстве.

В сентябре в Московской области прошел отбор проектов для гранта «Агростартап». Министр сельского хозяйства Подмосковья Сергей Воскресенский сообщал, что максимальный размер гранта составит шесть миллионов рублей. В 2021 году на этот вид гранта предусмотрено 42 миллиона рублей.