Фермерам Ямала возместят часть затрат на сельское хозяйство

Власти возместят фермерам Ямала часть затрат на сельское хозяйство. Речь идет о тех, кто занимается оленеводством, животноводством и сбором дикоросов, сообщила ОГТРК «Ямал-Регион».

Средства выделены из окружного и федерального бюджетов. Уточняется, что деньги получат те кооператоры, у которых нет долгов по налогам и другим выплатам. Заявку можно подать до 9 апреля. Размер суммы будет рассматриваться в индивидуальном порядке.

Начальник управления департамента АПК ЯНАО Елена Мальчевская пояснила, что средства будут возмещать за приобретение имущества, сельскохозяйственной техники, оборудования, животных или сельскохозяйственной продукции.