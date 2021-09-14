Фейковый пресс-релиз привел к взлету курса криптовалюты Litecoin

Криптовалюта Litecoin резко пошла вверх на бирже после того, как СМИ растиражировали фейковый пресс-релиз, что виртуальные деньги начнет принимать сеть американских магазинов Walmart. После появления сообщений курс криптовалюты резко вырос со 175 до 235 долларов за монету. На место курс вернуло опровержение от крупнейшего ретейлера США. Об этом сообщило Reuters.

Письмо журналисты получили через сервис Global Newswire, где крупные компании сообщают свои новости. Текст послания был составлен грамотно, с использованием цитат основателя Litecoin и генерального директора Walmart. Авторы послания утверждали, что ретейлер начнет принимать криптовалюту в своих онлайн-магазинах.

Как сообщила «Русская служба Би-би-си», насторожить журналистов могло одно — электронный адрес, с которого пришло письмо. Его зарегистрировали только в начале августа, но никто из сотрудников СМИ это не проверил.

Кто стоит за фейковым пресс-релизом неизвестно. Но подобные случаи часто используются недобросовестными владельцами монет, чтобы искусственно повлиять на курс криптовалют. При этом использование виртуальных денег в онлайн-ретейле пока не прижилось. Обычно компании привязывают свои цены к реальной валюте и в ней же возвращают деньги покупателям, если они хотят вернуть товар.