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    08 апреля 2022, 15:38

    Фейковый Илон Маск с товарищами за три для обманули россиян на 1,6 миллиона долларов

    Анна Усачева

    Кибермошенники пытались обмануть российских держателей криптовалюты. Они представлялись Илоном Маском. В феврале за три дня злоумышленники увели у россиян 1,6 миллиона долларов. О новом способе мошенничества и вариантах борьбы с ним рассказали аналитики компании Group-IB. Их слова опубликовала Lenta.ru.

    Фейковый Илон Маск с товарищами за три для обманули россиян на 1,6 миллиона долларов

    Злоумышленники проводили стримы на YouTube. Для этого они предварительно монтировали нужную речь от имени ведущих игроков рынка криптовалюты. Они уверяли слушателей в том, что определенные вложения удвоят инвестиции. В качестве площадки для «удачной» игры на рынке криптовалюты выступали кошельки мошенников.

    В основном преступники использовали голоса и образы Илона Маска, Брэда Гарлингхауса (глава компании Ripple) и Виталия Бутерина (сооснователь криптовалютного проекта Ethereum).

    С 16 по 18 февраля мошенники провели около 36 подставных стримов. На каждом из них в среднем присутствовало от трех до 18 тысяч человек. Самой популярной стала трансляция с фейковым Бутериным. Ее слушали более 165 тысяч зрителей. За три дня пользователи перевели на кошельки мошенников более 1,6 миллиона долларов.

    Специалисты Group-IB посоветовали россиянам внимательнее относиться к инвестициям в сфере криптовалюты. Необходимо проверять всю информацию и реалистично оценивать риски. Также аналитики посоветовали соблюдать принципы конфиденциальности и не отдавать личную информацию третьим лицам.