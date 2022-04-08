Фейковый Илон Маск с товарищами за три для обманули россиян на 1,6 миллиона долларов

Кибермошенники пытались обмануть российских держателей криптовалюты. Они представлялись Илоном Маском. В феврале за три дня злоумышленники увели у россиян 1,6 миллиона долларов. О новом способе мошенничества и вариантах борьбы с ним рассказали аналитики компании Group-IB. Их слова опубликовала Lenta.ru.

Злоумышленники проводили стримы на YouTube. Для этого они предварительно монтировали нужную речь от имени ведущих игроков рынка криптовалюты. Они уверяли слушателей в том, что определенные вложения удвоят инвестиции. В качестве площадки для «удачной» игры на рынке криптовалюты выступали кошельки мошенников.

В основном преступники использовали голоса и образы Илона Маска, Брэда Гарлингхауса (глава компании Ripple) и Виталия Бутерина (сооснователь криптовалютного проекта Ethereum).

С 16 по 18 февраля мошенники провели около 36 подставных стримов. На каждом из них в среднем присутствовало от трех до 18 тысяч человек. Самой популярной стала трансляция с фейковым Бутериным. Ее слушали более 165 тысяч зрителей. За три дня пользователи перевели на кошельки мошенников более 1,6 миллиона долларов.

Специалисты Group-IB посоветовали россиянам внимательнее относиться к инвестициям в сфере криптовалюты. Необходимо проверять всю информацию и реалистично оценивать риски. Также аналитики посоветовали соблюдать принципы конфиденциальности и не отдавать личную информацию третьим лицам.