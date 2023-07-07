Деньги 07 июля 2023, 18:40 Фейк: Россельхозбанк создаст «дочку» для подключения к SWIFT в рамках зерновой сделки Россельхозбанк опроверг планы о создании «дочки» для подключения к SWIFT РИА «Новости»

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Сообщение, что Россельхозбанк создаст дочернюю организацию для подключения к SWIFT в рамках зерновой сделки, оказалось недостоверным. Информацию опровергла пресс-служба РСХБ.

Фейк

Международная деловая газета Financial Times сообщила со ссылкой на источники, что для сохранения зерновой сделки Евросоюз может разрешить Россельхозбанку создать «дочку», которую подключат к SWIFT. Люди, знакомые с обсуждением, отметили, что такой вариант сохранения зерновой сделки ее сторонники считают «наименее худшим».

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Вопрос якобы обсуждали на саммите лидеров стран ЕС в Брюсселе. Поскольку сам Россельхозбанк отключили от SWIFT, платежи за агропродукцию могли бы проходить через подключенную к системе дочернюю организацию. Это помогло бы сохранить зерновую сделку, срок которой истекает 17 июля.

Правда

Пресс-служба Россельхозбанка опровергла эти сведения. В кредитной организации «Российской газете» сообщили, что сейчас платежи проходят через банк JP Morgan с помощью специально выделенного канала. Оплата производится в долларах.

«Вариант открытия „дочки“ на территории недружественной юрисдикции мы никогда не предлагали, хотя в тексте санкций и есть упоминание, что SWIFT использовать могут „дочки“ банков, находящиеся за границей, и те „дочки“, в которых финансовое участие России составляет менее 50%», — отметили в РСХБ.

Таким образом, информация, что Россельхозбанк создаст дочернюю структуру для подключения к SWIFT в рамках зерновой сделки, недостоверна. Пресс-служба РСХБ опровергла сообщения о планах открыть дочерние банки на территории недружественной юрисдикции.

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