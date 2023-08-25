Деньги 25 августа 2023, 16:02 Фейк: клиентов Сбербанка стали тайно переводить на цифровой рубль Данные о тайном переводе клиентов Сбербанка на цифровой рубль не подтвердились Maksim Konstantinov/GlobalLookPress

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В Сети появилась информация о том, что клиентов Сбербанка якобы начали тайно переводить на цифровой рубль. «360» проверил эти данные.

Фейк

В соцсети «ВКонтакте» появился пост, автор которого утверждал, что после введения цифрового рубля в Сбербанке поменяли квитанции — теперь в них якобы есть новые пункты, с помощью которых производят оцифровку подписи для цифровых денег. Утверждается, что если не отказаться от подписания, клиент останется с цифровыми деньгами и «никогда не сможет перевести их в безналичные и наличные рубли».

Правда

Пилотное использование цифрового рубля началось 15 августа, и к нему планировали привлечь 15 коммерческих организаций, но в итоге привлекли 13, среди которых нет Сбербанка. Кроме того, как ранее пояснял kp.ru, цифровой рубль можно свободно обменивать на наличные и безналичные рубли в кошельках, заведенных в банках.

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