Деньги 18 августа 2023, 11:30 Фейк: Банк России предложил повысить ввозные пошлины для охлаждения спроса ЦБ: Набиуллина не предлагала повысить ввозные пошлины для охлаждения спроса РИА «Новости»

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Сообщения о том, что глава ЦБ Эльвира Набиуллина предложила повысить ввозные пошлины для охлаждения спроса, появились в СМИ. «360» разобрался, так ли это.

Фейк

Об инициативе Набиуллиной написала газета «Ведомости». Издание утверждало, что глава Банка России рассказала об этой идее во время встречи президента РФ Владимира Путина с членами кабмина. Однако пресс-служба Центробанка поспешила опровергнуть данную информацию.

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Правда

«Это информация не соответствует действительности. Напротив, Банк России считает, что повышение импортных пошлин является в целом проинфляционным фактором, так как оно увеличивает цены товаров для потребителей и компаний, приобретающих импортное оборудование, материалы и комплектующие», — заявил регулятор в комментарии РБК.

Он объяснил, что повышение цен на импортные товары может привести к росту ценника на аналоги, которые создают в России.

Таким образом, сведения о том, что Набиуллина на встрече с главой государства выступила с предложением повысить ввозные пошлины для охлаждения спроса, оказались недостоверными.

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