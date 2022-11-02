Федеральная резервная система США повысила ставку до 3,75-4% | 360°

Деньги 02 ноября 2022, 22:30 Федеральная резервная система США повысила ставку до 3,75-4% Федеральная резервная система США повысила ставку на 75 базисных пунктов до 3,75-4% РИА "Новости"

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Американская Федеральная резервная система (ФРС), которая выполняет функции Центробанка, по итогам заседания в ноябре четвертый раз подряд повысила базовую ставку на 75 базисных пунктов — до 3,75-4%. Об этом говорится в релизе на сайте организации.

«Комитет [по операциям на открытом рынке] стремится достичь максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе», — отмечается в заявлении.

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Ведомство не исключает дальнейшего повышения базовой ставки. При этом в ФРС США будут учитывать ужесточение денежно-кредитной политики страны, а также показатели экономики. Следующее заседание комитета намечено на 14 декабря.

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В последнее время в США фиксируется высокий рост инфляции. На ситуацию повлиял дисбаланс спроса и предложения, связанный с пандемией, энергетическим кризисом, конфликтом на Украине.

Ранее американские СМИ сообщили, что Вашингтон каждый день тратит на Украину по 60 миллионов долларов. При этом огромные суммы «съедает» коррупция.