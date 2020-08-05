ФАС завела дело против банка «Открытие» после обмана клиентов
Изначально банк привлекал клиентов повышенной процентной ставкой по счету «Накопительный». Но впоследствии снижал ставку, поэтому клиенты не получили обещанного дохода.
Первоначальная ставка по счету «Накопительный» составляла 4%. Но банк обещал, что в феврале 2020 года ставка увеличится на один месяц до 9%. Воспользоваться этим правом могли клиенты, которые сделали вклад 1 марта 2019 года, когда новый тариф только запустили. Но спустя год банк снизил максимальную ставку до 8%.
Федеральная антимонопольная служба требовала от кредитного учреждения доначислить вкладчикам обещанные деньги и включить в список всех, кто открывал счета с марта прошлого года по февраль этого года. После того, как «Открытие» не устранило допущенные нарушения в полном объеме, надзорное ведомство завело дело о нарушении антимонопольного законодательства.
Снижение ставок по депозитным счетам приведет к тому, эта доля банковского сектора потеряет клиентов. Люди перестанут воспринимать такое вложение средств как способ приумножения накоплений, как это было в середине 90-х годов. С таким заявлением выступил заместитель председателя правления ВТБ Анатолий Печатников. Он напомнил, что тогда инфляция превышала ставку по депозитам, поэтому отношение вкладчиков к таким счетам было отрицательным.
По мнению независимого эксперта Антона Шабанова, сегодня депозитные счета — это способ защиты средств от инфляции. Для накопления лучше использовать другие финансовые инструменты.