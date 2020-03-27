ФАС заподозрила продавцов гречки в сговоре

Федеральная антимонопольная служба выявила признаки картельного сговора на рынке гречки. Если подозрения подтвердятся, нарушителям, завышавшим цены, грозит уголовная ответственность.

«Мы провели 11 внеплановых выездных проверок производителей гречневой крупы и выявили там картельные соглашения. То есть все-таки элементы сговоров между производителями, которые пытались вести себя недобросовестно», сказал глава ФАС Игорь Артемьев, его цитирует РИА «Новости».

Артемьев напомнил, что картельный сговор наказывается лишением свободы на шесть лет.

Эксперты выяснили, что на второй неделе россияне в принципе накупили очень много товаров, больше чем в любую другую неделю. Но лидером по популярности стала гречка. На второй неделе марта ее покупали на 66% больше по сравнению с тем же периодом 2019 года. Повышенным спросом пользовалось практически все, но особенно еще рис и сахар.

Все это происходило на фоне слухов о закрытии Москвы и всеобщем карантине. Несмотря на то, что власти неоднократно говорили, что закрывать города не планируют, а запасов товаров на складах достаточно, многие отправились закупаться впрок.

Из-за столь высокой популярности цены на сахар, гречневую крупу, рис и макароны выросли.