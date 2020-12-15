Там уточнили, что эти меры будут носить постоянный характер. Территориальные органы ФАС намерены изучать сообщения граждан по необоснованному росту цен на товары. В случае выявления нарушений в ходе внеплановых проверок сотрудники ведомства намерены заводить дела о нарушении законодательства.

ФАС намерена работать в связке с Генпрокуратурой для совместного пресечения нарушений.

Заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов рассказал, что в ряде регионов России цены на сахар и подсолнечное масло снизят и временно заморозят. В субъектах Сибири, Дальнего Востока и Крайнего севера введут поправочный коэффициент к ценникам на перечисленные товары. Он пояснил, что это связано с большими затратами на логистику, которые ложатся на плечи производителей масла и сахара.

Сегодня премьер-министр России Михаил Мишустин подписал ряд распоряжений по сдерживанию цен на социально-значимые продукты. В одном из них Минсельхоз и Минпромторг обязали заключить специальные соглашения с торговыми сетями и производителями специальные соглашения по сдерживанию цен. Договоренности будут действовать до конца первого квартала 2021 года. Следить за исполнением соглашений поручили Федеральной налоговой службе на основе данных онлайн-касс.

По словам министра сельского хозяйства Даниила Патрушева, оптовые цены на сахар снизят до 36 рублей за килограмм, розничные — до до 46 рублей. Цены на подсолнечное масло уменьшатся до 95 рублей, розничные — до 110 рублей.

Минэкономразвития предложило ввести планку колебаний на цены с разницей в 10%. Премьер согласился с этой позицией отметив, что бизнес нельзя лишать возможности зарабатывать.