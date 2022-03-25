ФАС захотела наказывать за спекуляции всех участников рынка

Возможность наказывать за спекуляцию всех участников рынка прорабатывает в настоящее время Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Об этом рассказали «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным ФАС, в настоящее время такие нормы действуют только в отношении доминирующих компаний, ведомство же рассматривает возможность распространения такой нормы на все предприятия, а также на посредников, завышающих цены в период повышенного спроса.

«ФАС прорабатывает вопрос о совершенствовании антимонопольного законодательства. Окончательного решения по перечню предложений по его изменению пока нет», — сообщили в ведомстве.

Ранее было возбуждено дело против торговых сетей «Пятерочка» и «Магнит», поскольку они не обеспечили достаточных поступлений сахара в магазины Воронежской области.

«В ходе проверки на складах компаний обнаружены значительные запасы сахара-песка. При этом компании синхронно не поставляли в магазины товар, поддерживая ажиотажный спрос», — объяснили в ведомстве.

При этом мелкие игроки активно пользуются ситуацией. Например, продавцы на маркетплейсах повысили цены на свои товары в несколько раз. Некоторые бренды одежды увеличили стоимость ряда позиций до 80%. Контактные линзы на маркетплейсах выросли в цене вдвое. Встречаются предложения о продаже тампонов за 1,3 тысячи рублей за пачку.

Представители бизнеса к идее ФАС отнеслись скептически. По мнению специалистов, если на рынке нет монополий и картельного сговора, не следует вмешиваться в работу предприятий.