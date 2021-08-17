ФАС выступила с запретом продажи топлива с нефтеперерабатывающих заводов

Биржевой комитет Федеральной антимонопольной службы выступил с предложением запретить продажу топлива трейдерам на базисах НПЗ. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на протокол заседания комитета.

«Отметить позицию ФАС России о целесообразности рассмотрения вопроса введения запрета (технического) продаж трейдерами на базисах НПЗ после объединения базисов на НПЗ», — говорится в тексте документа.

Речь идет о продажах нефтепродуктов напрямую с нефтеперерабатывающих заводов и железнодорожных станций, которые к ним примыкают. Если это решение вступит в силу, то к примеру, с заводов «Лукойла» продажи топлива остановятся. Продавать нефтепродукты сможет сама компания или ее структуры, то есть АЗС.

Трейдеры, закупая топливо на заводах, перепродают его с большой наценкой, что приводит к дисбалансу рынка.

Федеральная антимонопольная служба обратила внимание еще и на высокое количество сделок по купле-продаже между нефтяниками на самой бирже. По мнению ведомства, это может быть признаком спекуляции для увеличения итоговой цены.