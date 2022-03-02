ФАС усилит контроль за ценами на социально значимые товары

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России планирует повысить контроль за ценами на социально значимые товары. Об этом сообщил RT со ссылкой на Telegram-канал службы.

Организации будут отслеживать стиомость продовольственных товаров как на этапе производства, так и во время реализации продукции. Сотрудники ФАС планируют выявлять признаки монополии, основываясь на антимонопольном законодательстве.

«ФАС поручила территориальным управлениям усилить контроль за ценами на социально значимых товарных рынках: продолжать постоянный мониторинг ценообразования на социально значимые продовольственные товары в отношении всей товаропроводящей цепочки — от производителя до торговых сетей — на предмет наличия признаков нарушений антимонопольного законодательства», — заявили в ведомстве.